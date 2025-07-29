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Прохор Шаляпин о хейте от Вероники Степановой: «Я вообще в шоке»

Певец Прохор Шаляпин назвал Веронику Степанову своим хейтером
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ТВ3

Певец Прохор Шаляпин не понял претензий в свой адрес от психолога Вероники Степановой. Об этом он заявил «Пятому каналу».

«Вот недавно я увидел такой спич Вероники Степановой. Она всех поливает грязью, ну, понятно, что не от большого ума. Где-то она сидит в Акапулько, не знаю, куда ее сослали. Она меня облила, Филиппа… Я вообще в шоке, честно говоря. Безысходность что ли у человека такая… Мы не знакомы, я ее никогда не видел, а она меня приложила так!» — высказался Шаляпин.

Вероника Степанова посвятила артисту несколько видеороликов на своем YouTube-канале. В частности, она заверяла, что Шаляпин ненавидит женщин, а также активно рассуждала о его сексуальной ориентации.

До этого Прохор Шаляпин подтвердил свадьбу с 37-летней Ольгой Вашуриной, победившей в первом сезоне шоу «Кондитер», ставшей соведущей Рената Агзамова. Как заявил артист, ему пришлось найти супругу помоложе после того, как он получил отказ певицы Любови Успенской. Он признался, что прекрасно проводит время с Вашуриной, назвал ее замечательной девушкой, а ее профессию – мечтой любого мужчины.

Ранее Григорий Верник впервые вышел в свет с новой возлюбленной Полиной Гухман.

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