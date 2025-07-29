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В Баку раскритиковали Dream Fest 2025 после отмены артистов из РФ: «Лучше русских не выгонять»

SHOT: фестиваль Dream Fest назвали самым провальным в Баку после отмены россиян
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dreammusicfest.com

Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025, который прошел в Баку с 23 по 26 июля, назвали самым провальным за все время из-за отмены выступлений артистов из РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Вы столько сэкономили, что хоть одного-двух иностранных певцов можно было взять»; «Фестиваль мечты потерял всякую харизму»; «Такой позор на самом большом музыкальном фестивале Кавказа. Лучше русских не выгонять, чем таких на фестиваль приводить», — написали интернет-пользователи.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, азербайджанцы осудили организаторов Dream Fest 2025, поскольку среди приглашенных звезд оказались артисты, которых не знают даже местные. Также посетителям мероприятия не понравилось то, что на организаторы сэкономили на уборке площадок.

16 июля сообщалось, что Dream Fest сменил ведущих — Регину Тодоренко и Милоша Биковича — после того, как россияне начали массово сдавать билеты на мероприятие. Это, как отмечал Telegram-канал SHOT, оказалось «второй подобной рокировкой на фесте», поскольку до этого руководство мероприятия убрало из лайн-апа фестиваля практически всех артистов из России (Стаса Пьеху, Клаву Коку, Егора Крида, группу «Руки Вверх!» и других).

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес отказалась выступать в России за $1 млн из-за боязни критики Запада.

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