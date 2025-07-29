Ляйсан Утяшева о третьем ребенке: «Сейчас серьезно работаем над этим!»

Телеведущая Утяшева заявила, что намерена снова стать матерью в ближайшее время

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева заявила в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что намерена стать матерью в третий раз.

«Мы [с мужем Павлом Волей] всегда хотели, но у меня со здоровьем было не очень хорошо. После вторых родов у меня было слишком много нюансов — даже этот сильно упавший гемоглобин. Я бы могла, наверное, забеременеть, но это было бы ценой чего?» — раскрыла спортсменка.

По словам Утяшевой, на протяжении четырех лет она активно занималась своим здоровьем. Телеведущая не стала скрывать, что также «втянулась в работу», поэтому не могла забеременеть на фоне тяжелого графика.

«Сейчас [с супругом] серьезно работаем над этим! А там, как бог даст…» — заверила знаменитость.

Утяшевой отметила, что дети тоже спрашивают о пополнении в семье — однако, подчеркнула звезда, 10-летияя София сильнее хочет стать старшей сестрой, чем ее 12-летний брат Роберт.

«Если у меня совсем не получится, и я пойму, что никак, то подумаю об [ЭКО]. Пока очень верю в свой организм и надеюсь, что в ближайшее время [все получится]. Мы много сил на это бросили!» — заявила телеведущая.

Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, шоумен сделал предложение гимнастке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.

Ранее дочь Утяшевой и Воли София призналась, что хочет стать известнее своих родителей.