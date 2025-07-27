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Мать рэпера Face ушла в монастырь после выхода из психбольницы

Mash: вышедшая из психбольницы мать рэпера Face Дремина стала послушницей
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Мать рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) Наталья Дремина стала послушницей в Благовещенском монастыре в городе Стерлитамаке в Башкортостане. Об этом сообщает Mash.

Дремина, утверждает Telegram-канал, ушла в монастырь сразу после выхода из психиатрической больницы. Женщина проходила лечение от полиморфного психического расстройства — заболевания, сопровождающегося бредом и галлюцинациями.

На данный момент Дремина находится в ремиссии, она чувствует себя лучше и стала резко набирать вес. При этом, отмечает Mash, женщина не общается с сыном, поскольку все родственники отвернулись от нее.

В 2018 году рэпер Face рассказывал в интервью «Би-би-си», что его родители развелись, когда ему не было и года. На фоне этого мать «ударилась в православие», поэтому он был вынужден в детском возрасте проводить с ней часы на утренних и вечерних службах.

Потом, утверждал Face, женщина сошла с ума — клала ему под подушку игрушки, принесенные с кладбища, и говорила, что вместо сына с ней живет другой человек. Рэпер терпел подобное поведение год, пока родительницу не забрали в психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян и Лиза Моряк попали в шторм.

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