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«Семь лет Юлю не видел»: партнер звезды «Счастливы вместе» Захаровой — об ее «исчезновении»

Актер Савинков заявил, что прекратил общаться с партнершей по «Счастливы вместе» Захаровой
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Телеканал «ТНТ»

Актер Павел Савинков, который сыграл мужа Лены Полено в исполнении Юлии Захаровой в сериале «Счастливы вместе», рассказал «Газете.Ru», что давно не общался с артисткой.

«Я с Юлечкой давно не виделся. Мы первое время, после того как закончились съемки сериала «Счастливы вместе», играли вместе в спектакле и там пересекались. А так я ее, наверное, уже лет шесть-семь не видел», — признался Савинков, исполнивший в ситкоме роль альфонса Толика.

Савинков также отметил, что не знал об уходе актрисы из кино: «Я от вас впервые слышу, что она не появлялась долго [на экране]. Не смотрю телевизор, поэтому особо не знаю, кто и сколько появляется на экранах».

Юлия Захарова, наиболее известная ролью Лены Полено в культовом сериале «Счастливы вместе», 28 июля отметила юбилей — актрисе исполнилось 45 лет. В последний раз она снималась в кино в 2019 году. После этого в СМИ ходили слухи, что Захарова ведет непубличный образ жизни из-за депрессии и проблем с алкоголем.

Ранее актер Виктор Логинов пофантазировал о судьбе Гены Букина из сериала «Счастливы вместе».

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