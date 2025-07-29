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«Союзмультфильм» проиграл в американском суде из-за прав на Чебурашку в Японии

Суд США доказал нарушение «Союзмультфильмом» при продаже прав на Чебурашку
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Кадр из мультфильма «Чебурашка»

Американский суд встал на сторону компании LaRubInt Corp., которая подала иск против «Союзмультфильма» из-за условий лицензионных соглашений на использование персонажей из мультфильма «Чебурашка». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на постановление федерального суда США по Восточному округу штата Нью-Йорк.

Стороны спора уже подали в суд совместное письмо, согласно которому единственным вопросом, который подлежит рассмотрению, остался расчет убытков по претензиям истца.

Ранее американская компания получила исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на территории некоторых зарубежных стран, в частности Японии, Китая, Индии, США и Канады. По условиям контрактов, с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года LaRubInt Corp. могла использовать этих персонажей любыми способами и на любых видах товаров и продуктов. За это американская компания заплатила $60 тыс. (3,8 млн руб. по курсу на сентябрь 2016 года).

При этом спустя месяц после подписания договора LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания (CPLLP) уже продает товары с персонажами «Чебурашки» в Японии по лицензии «Союзмультфильма».

Суд решил, что «Союзмультфильм» предоставил CPLLP и LaRubInt Corp. право продавать персонажей мультфильма на одних и тех же территориях, тем самым он нарушил соглашение, в результате чего истец понес убытки, в том числе $60 тыс. за исключительные лицензии, которые таковыми не являлись.

До этого суд отклонил иск «Союзмультфильма» к продавцу из Брянска из-за Чебурашки.

Ранее «Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу».

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