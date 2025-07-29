В Госдуме заявили о необходимости изменить возрастную маркировку патриотических фильмов

В России предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов, чтобы дать возможность их свободного показа. Об этом, ссылаясь на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

Депутат считает необходимым исключить из общего режима возрастной маркировки фильмы, которые входят в утвержденный министерством просвещения и министерством культуры реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов. По мнению Лантратовой, следует обеспечить свободный доступ к таким кинокартинам в онлайн-среде, в том числе через официальные образовательные и культурные платформы.

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