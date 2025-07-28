Умер итальянский композитор Чельсо Валли

Композитор, автор песен, дирижер и продюсер Чельсо Валли, который сотрудничал со многими итальянскими звездами, умер на 76 году жизни. Об этом сообщил портал Doremifasol.

«Валли, родившийся в Болонье 14 мая 1950 года, скончался сегодня в родном городе, оставив после себя огромное наследие, состоящее из песен, знаковых сотрудничеств и моментов, которые оставили след в целых поколениях», — говорится в публикации.

Официально дебютировал в конце 1970-х в сотрудничестве с Джампьеро Анелли, когда состоялся выпуск альбом Provincia. В те же годы он начал заниматься продюсированием, аранжировкой и иногда выступал в качестве композитора.

Валли сотрудничал с Миной, Андреа Бочелли, Лаурой Паузини, Эросом Рамазотти и со множеством других успешных итальянских артистов.

Он также оставил свой след в мире кино и телевидения благодаря совместной работе с Адриано Челентано, Джанни Моранди, Ренато Дзеро и Марией де Филиппи.

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