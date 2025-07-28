Хайди Клум рассказала, как относится к пересудам о 17-летней разнице с мужем

Модель Клум: муж показал мне, на что я способна

Модель Хайди Клум рассказала, как относится к чужим пересудам о 17-летней разнице в возрасте с мужем — музыкантом Томом Каулитцем. Ее цитирует издание People.

Клум не делает вид, что не замечает обсуждений, но старается их игнорировать.

«Когда за нами закрывается дверь дома, мне все равно, что происходит вокруг. Муж показал мне то, на что я и не подозревала, что способна», — говорит 52-летняя звезда.

По словам модели, они с мужем не ревнуют друг друга.

«Он обожает, когда я в мини-юбке. Обожает, когда я в туфлях-лодочках. Он просто обожает, когда я вся красотка», — смеется она.

Клум отметила, что ей нравится быть женой, это не изменило ее внутреннюю сущность. Она также считает, что их брак держится на случайных выходных вместе, написанных от руки записках и необходимости быть рядом друг с другом.

Накануне Хайди Клум выложила фото топлес.

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