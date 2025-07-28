На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о самочувствии Преснякова после падения с самоката

Представитель Преснякова Исаева: певец чувствует себя хорошо после падения с самоката
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представитель певца Владимира Преснякова Анна Исаева рассказала о самочувствии артиста после падения с самоката. Ее цитирует aif.ru.

По словам Исаевой, получивший травмы руки и ноги Пресняков сейчас чувствует себя хорошо.

«Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально», — говорит она.

О падении с самоката Пресняков рассказал на своей странице в соцсетях. Он катался на самокатах с сыновьями — четырехлетним Иваном и 10-летним Артемием.

После падения с самоката артисту перебинтовали руку и ногу. Однако, утверждает певецу, его это нисколько не расстроило, поскольку провести время с детьми для него важнее.

До этого в июле известную сингапурскую актрису обездвижило после чистки зубов.

Ранее актер Джейсон Стэтхем в одних трусах прыгнул вниз головой с девятиметровой высоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами