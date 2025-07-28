Стало известно о самочувствии Преснякова после падения с самоката

Представитель Преснякова Исаева: певец чувствует себя хорошо после падения с самоката

Представитель певца Владимира Преснякова Анна Исаева рассказала о самочувствии артиста после падения с самоката. Ее цитирует aif.ru.

По словам Исаевой, получивший травмы руки и ноги Пресняков сейчас чувствует себя хорошо.

«Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально», — говорит она.

О падении с самоката Пресняков рассказал на своей странице в соцсетях. Он катался на самокатах с сыновьями — четырехлетним Иваном и 10-летним Артемием.

После падения с самоката артисту перебинтовали руку и ногу. Однако, утверждает певецу, его это нисколько не расстроило, поскольку провести время с детьми для него важнее.

До этого в июле известную сингапурскую актрису обездвижило после чистки зубов.

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