Известная сингапурская актриса Кимберли Чиа рассказала, как ее обездвижило после чистки зубов. Историей она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя актриса объяснила, что некоторое время испытывала легкую, но постоянную боль в спине, но не обращала на нее внимания, пока 17 июля боль внезапно не усилилась.

Чиа добавила, что чистила язык, когда рвотный рефлекс заставил ее неожиданно дернуться вперед.

«И тут я почувствовала, как что-то щелкнуло. Это была острая боль, от которой у меня перед глазами посыпались звезды», — написала она.

От боли она не могла ни сесть, ни пошевелиться, и муж вызвал девушке скорую. Актрису госпитализировали, но рентген не выявил никаких отклонений — врачи исключили грыжу межпозвоночного диска и предположили, что причиной недомогания, скорее всего, является растяжение мышц.

После обезболивающих и выписки Чиа все еще не могла наклоняться и уверенно двигаться.

«Поворачиваться приходится медленно. Водить машину я тоже не могу, потому что нажатие на педали болезненно», — сказала она.

Сейчас актриса проходит курс физиотерапии и собирается на прием к ортопеду, чтобы определить степень травмы.

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