Стэтхем в одних трусах прыгнул вниз головой с девятиметровой высоты

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм воссоздал свой знаменитый спортивный прыжок в воду во время семейного отдыха в Италии. Фото с семейного отдыха продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его супруга модель Роузи Хантингтон-Уайтли.

57-летний артист прыгнул в одних купальных трусах вниз головой с девятиметровой высоты. Прыжок в воду он совершил с яхты.

В 1990 году Стэтхем представлял Англию на Играх Содружества в Новой Зеландии. Тогда он занял восьмую строчку в соревновании по прыжкам с 1-метрового трамплина. Он также принял участие в прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки, заняв 11-е место в обоих видах. Когда Стэтхем прославился как актер, эти кадры получили вирусную популярность в сети.

В России помимо фильмов всенародную популярность завоевали фейковые цитаты Стэтхема. К портрету актера – обычно в костюме и черных очках – прикрепляется псевдофилософская фраза, которую он якобы сказал. Первая запись в группе «Цитаты Джейсона Стетхема» появилась в январе 2014 года. В 2023 году Стэтхем даже ответил поклонникам подходящей шуткой.

Ранее звезда фильма «Бэйб» рассказал, как картина радикально изменила его жизнь.