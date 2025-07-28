Кот Виктории Бони сменил гражданство

Телеведущая Боня рассказала, что ее кот Мусик будет французским гражданином

Телеведущая Виктория Боня заберет из приюта в Подмосковье с собой в Монако котенка Мусика. О том, что кот «сменил гражданство», звезда рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пришли его справки и документы. Теперь Мусик будет французским гражданином!» — написала она.

Черного котенка Боня взяла из приюта в Королеве на днях. Дома в Монако ее ждет 17-летняя кошка Мурочка.

Блогерша Виктория Боня в основном проживает в Монако, хотя у нее также есть квартира в Москве. Недавно знаменитость вернулась в столицу России, поскольку 19 июля у нее были запланированы выступления на VK Fest в Лужниках.

Журналистка Алена Жигалова рассказывала, что возвращение Бони в Москву едва не обернулось дракой. Жигалова поделилась видеороликом, на котором Боня позировала на камеру, чем помешала мужчине пройти, и он возмутился: «Вы охренели?»

Ранее Боня познакомила свою 13-летнюю дочь с Прохором Шаляпиным.