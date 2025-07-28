Осел из «Шрека» получит собственный мультфильм о семейной жизни

Озвучивающий Осла в мультипликационной франшизе «Шрек» американский актер Эдди Мерфи рассказал, что его персонаж получит собственный мультфильм о семейной жизни. Об этом сообщает ScreenRant.

По словам Мерфи, работу над озвучкой нового мультфильма он начнет в сентябре, а сам мультфильм выйдет только через три года.

«У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. Это очень забавная история», — отметил он.

Мультфильм «Шрек 5» выйдет на экраны в 2026 году, работа над ним идет уже около двух лет. Выход мультфильма приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщали, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы «Шрек» Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрек навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».

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