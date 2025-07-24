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Скончался актер Первого русского театра Валерий Смирнов

Заслуженный артист России Смирнов умер на 81-м году жизни
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Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова

Заслуженный артист России Валерий Смирнов умер на 81-м году жизни. Об этом говорится в Telegram-канале Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова — Первого русского общедоступного драматического театра.

Смерть наступила 23 июля, причина смерти Смирнова не сообщается.

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

После учебы в Ярославском театральном училище на курсе Фирса Шишигина в 1966 году Валерий Смирнов был приглашен в труппу Волковского театра. В 1967 году он стал играть в Великолукском драматическом театре, в 1971-1987 годах служил в Гомельском драматическом театре, а в 1987 году вернулся в театр имени Федора Волкова.

«На сцене Первого русского он создал замечательную галерею разнообразных сценических характеров», — говорят коллеги.

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