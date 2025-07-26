«Может создать проблемы»: американист рассказал, запретит ли Трамп сериал, где его показали голым

Американист Дудаков: Трамп может создать проблемы «Южному Парку» за пародию на него

Президент США Дональд Трамп не сможет запретить сериал «Южный Парк», в котором республиканца показали в постели с Сатаной. Политик не будет «воевать» с каждой программой, где его критикуют, заявил «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

«Он может создать проблемы их материнской компании, которой принадлежит этот сериал — корпорации Paramount. Как мы знаем, [в компании] сейчас согласуют большую сделку покупки канала CBS, и нужно разрешение федеральных антимонопольных органов. У Трампа, конечно, есть возможности повлиять на эти процессы. Тем более, не так давно он этим воспользовался, чтобы, как многие полагают, заставить телеканал убрать из сетки вещания вечернюю программу комика Стивена Колбера, который очень любил над Трампом издеваться. Возможности создать проблемы, безусловно, имеются», — сказал он.

Американист подчеркнул, если «Южный Парк» не будет продолжать выпускать подобные серии, ничего не случится. По словам Дудакова, Трамп «не чувствителен» к критике.

«Если они на постоянной основе [будут] критиковать Трампа очень жестко, тогда действительно может либо судиться, либо заставить корпорацию Paramount изменить повестку мультсериала, или полностью продать кому-то другому. Трамп уже давно в шоу-бизнесе и политике — он привык к критике в свой адрес. Если какой-то повод подвернется, он воспользуется», — сказал он.

Дудаков выразил мнение, что сериал в настоящее время «не имеет особого веса» и не сможет повлиять на репутацию Трампа.

«Когда-то давно это был культовый сериал для американской молодежи. Кто его смотрит сейчас? Честно говоря, мне даже сложно представить», — сказал он.

Создатели «Южного Парка» выпустили первую серию 27-го сезона, где сравнили Дональда Трампа с бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном. В сериале показали сцену с Трампом и Сатаной в постели, а в конце эпизода — «протрамповскую вставку», сгенерированную нейросетью, где Трамп бегает голый по пустыне под предвыборные лозунги.

Ранее Трамп заявил, что ни разу не посещал остров Эпштейна.