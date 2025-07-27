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Cын Софи Лорен обвенчался с молодой грузинкой и принял православие ради нее

Дирижер Карло Понти — младший обвенчался с грузинкой, которой он старше на 20 лет
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Cын актрисы Софи Лорен, дирижер Карло Понти — младший обвенчался с грузинкой Мариам Шарманашвили, которая младше него на 20 лет. Видео с церемонии опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) грузинская певица Тамар Ивери.

В ролике Шарманашвили и Понти — младший идут к алтарю в грузинских нарядах под аккомпанемент церковного хора. Как утверждают СМИ, сын звезды принял православие ради возлюбленной.

Церемония венчания прошла в монастыре Самтавро в Мцхете, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Место закрыли на 40 минут ради торжества, на котором, однако, не присутствовала 90-летняя мать жениха. В интервью грузинскому изданию Ambebi Шарманашвили рассказывала, что актриса будет присутствовать на второй свадьбе в Женеве, которая пройдет в сентябре 2025 года.

Дирижер Карло Понти — младший родился в браке Софи Лорен с продюсером Карло Понти. У музыканта есть дети от предыдущих отношений с венгерской скрипачкой Андреа Месарош, а также двое сыновей от прошлого брака есть у Шарманашвили. Пара раскрывала, что познакомилась в соцсетях.

56-летний сын Софи Лорен с 2000 по 2018 год был младшим дирижером Российского национального оркестра, а в 2013 году переехал в США. 37-летняя Шарманашвили работает тренером по зумбе.

Ранее экс-возлюбленная Тимати заявила, что раньше была «жертвой и терпилой».

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