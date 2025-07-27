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Экс-возлюбленная Тимати заявила, что была «жертвой и терпилой» раньше

Модель Решетова призналась, что считала нормальным быть жертвой и терпилой
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пресс-служба KION

Модель, блогерша и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перестала бояться негативных комментариев в соцсетях.

По словам знаменитости, она либо никак на них не реагирует, либо «не дает себя в обиду», отвечая хейтерам. Решетова отметила, что ей понадобилось время, чтобы выстроить свое отношение c критиками.

«Раньше мне казалось, что быть жертвой и терпилой — это ок, отмалчиваться и не защищать себя тоже нормально. Прошло время, и моя ценность себя и внутренняя сила возросли, укрепился характер», — заявила она.

В 2014 году модель Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Она родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В апреле Решетова заявляла, что материнство сделало ее еще более привлекательной. Блогерша отмечала, что беременность и роды положительно сказались на ее внешности.

Ранее певица Келли Осборн поделилась видео с одним из лучших моментов с отцом Оззи.

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