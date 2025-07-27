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Сарик Андреасян и Лиза Моряк попали в шторм: «Швыряло так сильно!»

Режиссер Андреасян и его супруга Моряк заявили, что попали в шторм в круизе
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sarik_andreasyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссера Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк рассказали в общем Telegram-канале, что попали в шторм на круизном лайнере Explora 2.

Из-за шторма, отметила звезда «Жизни по вызову», капитан судна сменил курс, остановившись в городе Аяччо, где родился Наполеон Бонапарт. Моряк заявила, что попасть туда было мечтой ее супруга.

Потом знаменитости отправились в Испанию, но море их снова встретило непогодой. Моряк и Андреасян написали, что встретить шторм в круизе на их маршруте — редкое дело.

«Волны в Средиземном море могут достигать 8 метров. Вчера ночью нашу лодку 240 метров швыряло так сильно, что это было похоже на турбулентность в самолете, а внутри «было ощущение летящих бабочек» так как корабль сильно подпрыгивал и разрезал волны», — сказали они в посте.

Также Моряк отметила, что не боялась шторма, поскольку знала, что находится в безопасности. Она надела браслет от укачивания и постаралась уснуть, насладившись «этим ночным аттракционом».

Недавно Моряк ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам актрисы, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

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