Сербский актер Гойко Митич о съемках с Куценко: «Считаю это своим долгом»

Сербский актер Гойко Митич, которого СМИ называют главным киноиндейцем СССР, считал себя обязанным сняться в фильме «Балканский рубеж» 2019 года с Гошей Куценко и Равшаной Курковой. Полное интервью с Митичем опубликовано в 30 номере журнала «7 дней» за 28 июля по 3 августа.

«Когда российские продюсеры предложили мне участвовать в картине, они спросили: «Как вы относитесь к этой теме?» Я ответил: «Я серб — значит, должен здесь сняться! Я считаю это своим долгом», — заявил артист.

По словам Митича, он был готов сыграть в военной драме даже самую маленькую роль. 85-летний актер раскрыл, что «Балканский рубеж» стал первым фильмом, где он воплотил на экране серба.

Картина рассказывает о событиях 1999 года в Югославии. По сюжету российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления, но ей приходится принять неравный бой с террористами.

«Для меня это больная тема — история моей страны, наша национальная трагедия. Когда я узнал из теленовостей, что НАТО бомбит мою родину, не поверил: как такое возможно?» — высказался Митич.

По словам актера, на момент начала конфликта он уже работал в Германии, но в Югославии у него оставались мать и младший брат. Митич пытался их вывезти, но это оказалось невозможно.

«Я каждый вечер им звонил, чтобы узнать обстановку, мама плакала: «Ой, плохо, сыночек, так страшно» — там уже бомбили», — вспомнил он.

Митич рассказал, что позднее родительница замкнулась в себе — перестала говорить и есть, — а потом ее не стало, сердце не выдержало. Актеру не удалось попрощаться с матерью, поскольку дороги и посты были взорваны.

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