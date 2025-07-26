Режиссер назвал ключевую разницу между фильмами на стримингах и в кинотеатрах

Режиссер Федор Кудрявцев назвал ключевую разницу между просмотром фильмов на стримингах и в кинотеатрах. Его цитирует ТАСС.

«Полнометражное кино круче смотреть в кинотеатре, потому что это и социальный опыт одновременно, когда ты находишься в зале вместе с другими людьми, вместе с их реакцией — вы сплачиваетесь», — делится он.

Кинотеатры автор нового фильма о 90-х «Ровесник» назвал способом более вдумчивого киносмотрения.

«Потому что, когда ты смотришь дома, то у тебя больше шансов на что-то отвлечься, поставить на паузу, смотреть в четыре присеста», — говорит Кудрявцев.

Низкую посещаемость кинотеатров он объяснил экономическим фактором — люди предпочитают доступные пиратские платформы.

Накануне Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать фильмы, которые, по оценке Минкультуры, дискредитируют традиционные ценности.

Ранее Вайнона Райдер рассказала о режиссере, который угрожал разрушить ее карьеру.