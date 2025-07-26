На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Режиссер назвал ключевую разницу между фильмами на стримингах и в кинотеатрах

Режиссер Кудрявцев: полнометражное кино круче смотреть в кинотеатре
true
true
true
close
Кадр из фильма «Ровесник»

Режиссер Федор Кудрявцев назвал ключевую разницу между просмотром фильмов на стримингах и в кинотеатрах. Его цитирует ТАСС.

«Полнометражное кино круче смотреть в кинотеатре, потому что это и социальный опыт одновременно, когда ты находишься в зале вместе с другими людьми, вместе с их реакцией — вы сплачиваетесь», — делится он.

Кинотеатры автор нового фильма о 90-х «Ровесник» назвал способом более вдумчивого киносмотрения.

«Потому что, когда ты смотришь дома, то у тебя больше шансов на что-то отвлечься, поставить на паузу, смотреть в четыре присеста», — говорит Кудрявцев.

Низкую посещаемость кинотеатров он объяснил экономическим фактором — люди предпочитают доступные пиратские платформы.

Накануне Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать фильмы, которые, по оценке Минкультуры, дискредитируют традиционные ценности.

Ранее Вайнона Райдер рассказала о режиссере, который угрожал разрушить ее карьеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами