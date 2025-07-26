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«Забудет свою личность»: врач рассказал, что ждет Брюса Уиллиса

Врач Фишкин: на поздних стадиях деменции человек забывает даже свою личность
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Врач общей практики Роман Фишкин рассказал, что ждет больного лобно-височной деменцией актера Брюса Уиллиса в ближайшие годы. Специалиста цитирует aif.ru.

Он напомнил, что этот вид деменции — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает преимущественно лобную и височную доли головного мозга, отвечающие за поведение, речь, эмоции и исполнительные функции.

Врач сделал предположение, что звезда «Крепкого орешка» уже утратил способность говорить и ходить. Такие осложнения связаны с поражением речевых центров при варианте первичной прогрессирующей афазии и моторных нейронов, объяснил он.

По словам Фишкина, эта болезнь вначале не разрушает память напрямую, а больше влияет на речь и поведение. Однако позже страдают и воспоминания.

«В отличие от болезни Альцгеймера, при ЛВД долговременная память, то есть воспоминания молодости, может сохраниться дольше. Но на поздних стадиях человек действительно забывает даже близких и свою личность», — предупредил врач.

Медик также подсчитал, сколько лет жизни осталось Брюсу Уиллису.

Ранее сообщалось, что пожилой больной писатель не может вернуться из Индии, потому что его некому забрать.

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