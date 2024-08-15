Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как проводят лето дети Киркорова

КП: дети Киркорова на четырехэтажной вилле на Крите отдыхают от учебы в Дубае

close
100%
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дети Филиппа Киркорова проведут конец лета в элитной резиденции певца «Элунда» на Крите. Об этом сообщает kp.ru.

До этого исполнитель признавался, что стал обладателем четырехэтажной виллы на греческом острове. В ней несколько спален, а интерьер выполнен в греческом стиле в светлых тонах. Киркоров вспоминал, что на подобных виллах отдыхают Леди Гага и Шарлиз Терон. «Все красиво, как я люблю», — заявлял Киркоров.

Недвижимость, заявляет kp.ru, Киркоров приобрел два года назад за €10 млн. Сейчас там находятся наследники артиста, Алла-Виктория и Мартин, которые по окончании летних каникул сразу же отправятся на учебу в ОАЭ. В Россию возвращаться они пока не планируют.

В июле сообщалось, что певец Филипп Киркоров тратит 11 млн рублей в год на обучение детей. Наследники исполнителя учатся на полном пансионе в международной Swiss International Scientific School в Дубае.

До этого дети Киркорова учились в частной школе в Подмосковье, где обучение стоит до 1,5 млн рублей в год. В новом учебном учреждении цены выше: 5 млн 589 тыс. рублей в год за одного ребенка без расходов на медицинскую страховку и проч.

Ранее жена бывшего мужа Волочковой пожаловалась на травлю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами