Стало известно, как проводят лето дети Киркорова

Дети Филиппа Киркорова проведут конец лета в элитной резиденции певца «Элунда» на Крите. Об этом сообщает kp.ru.

До этого исполнитель признавался, что стал обладателем четырехэтажной виллы на греческом острове. В ней несколько спален, а интерьер выполнен в греческом стиле в светлых тонах. Киркоров вспоминал, что на подобных виллах отдыхают Леди Гага и Шарлиз Терон. «Все красиво, как я люблю», — заявлял Киркоров.

Недвижимость, заявляет kp.ru, Киркоров приобрел два года назад за €10 млн. Сейчас там находятся наследники артиста, Алла-Виктория и Мартин, которые по окончании летних каникул сразу же отправятся на учебу в ОАЭ. В Россию возвращаться они пока не планируют.

В июле сообщалось, что певец Филипп Киркоров тратит 11 млн рублей в год на обучение детей. Наследники исполнителя учатся на полном пансионе в международной Swiss International Scientific School в Дубае.

До этого дети Киркорова учились в частной школе в Подмосковье, где обучение стоит до 1,5 млн рублей в год. В новом учебном учреждении цены выше: 5 млн 589 тыс. рублей в год за одного ребенка без расходов на медицинскую страховку и проч.

Ранее жена бывшего мужа Волочковой пожаловалась на травлю.