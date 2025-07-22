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Пригожин и Валерия публично поссорились на VK Fest: «Меня раздражает твое самоедство!»

Продюсер Пригожин заявил, что его раздражает Валерия, на VK Fest
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valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, которые в 2025 году отметили 21-ю годовщину свадьбы, рассказали о причинах конфликтов в паре. Этим знаменитости поделились с изданием Super.ru на VK Fest.

Пригожин и Валерия раскрыли, что в последний раз поругались в тот же день. Причиной стало то, что Валерия неожиданно для продюсера отказалась посещать клуб Super Country Club на фестивале днем, а решила побеседовать с журналистами вечером.

«Дело в том, что я люблю организованные процессы, когда все четенько. А когда меня кто-то сбивает, то раздражаюсь. Это первое...» — начал Пригожин, а затем обратился к Валерии с фразой: «А второе — меня раздражает самоедство! Что ты суперперфекционист!»

Валерия, в свою очередь, отметила, что в итоге все сложилось классно. Она не жалеет о своем решении, поскольку к вечеру успела переодеться — сменить вечернее платье на легкий брючный костюм.

«Если бы мы пошли днем, то я бы стояла здесь со шлейфами, как дура дурацкая. Зачем? Я бы слилась!» — подчеркнула исполнительница.

Также Валерия призналась, что привыкла радоваться по жизни. Она любит жизнь, поэтому всегда отгоняет от себя нехорошие эмоции.

«Я концентрируюсь на чем-то хорошем, потому что невозможно. Вокруг столько и агрессии, и злобы, и всего, поэтому я судорожно цепляюсь за все позитивное. Это у меня какой-то настроенный механизм внутри, и я очень рада, что родилась с такой способностью», — подытожила звезда.

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