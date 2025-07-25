Стало известно о заработках уехавшей во Францию Ренаты Литвиновой: «Никому не интересна»

Эмигрировавшая во Францию режиссер и актриса Рената Литвинова продолжает вести бизнес в России через продажу парфюмерии, книг и товаров с собственными рисунками. Об этом сообщает «Абзац».

В 2021 году Литвинова выпустила аромат Renata 1226, планируя продавать его только за рубежом. Однако сейчас этот парфюм доступен на российских онлайн-площадках по цене от 25 тысяч рублей за флакон объемом 100 мл.

В российских книжных магазинах продолжают продаваться произведения Литвиновой, так как она не числится в реестре иноагентов. В ее библиографию входят: сборник «Обладать и принадлежать», пьеса и фотоальбом «Северный ветер», произведение «Нелюбовь» и книга «Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой».

Кроме того, артистка реализует в России футболки и шоперы с изображениями ее картин по цене от 1,5 тысячи рублей.

За рубежом Литвинова также пытается развивать карьеру — гастролирует с моноспектаклем «Кактус», хотя, по данным «Абзаца», эти выступления не пользуются большим успехом.

При этом журналист и блогер Вадим Манукян усомнился, что бизнес Литвиновой в России успешен, так как ее «нельзя назвать знаковой фигурой для нашей страны».

«Я могу себе примерно представить поклонников Литвиновой – они полностью соответствуют ее образу. Их немного. Больше никому ее продукция не будет интересна. Она не того полета птица», — заявил он.

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