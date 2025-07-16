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Поплавская о возвращении Хаматовой в РФ: «Единожды предавший уже, предаст еще раз»

Актриса Яна Поплавская назвала унижением для народа возвращение Хаматовой в РФ
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Яна Поплавская возмутилась фразой экс-премьера России Сергея Степашина, который заявил о том, что «умотавшая» из РФ актриса Чулпан Хаматова теперь не знает, «как вернуться обратно». Ее слова передает «Царьград».

По словам Поплавской, уехавшие из страны звезды возвращаются пачками, чтобы снова заработать. Она считает, что с такими артистами нужно бороться, поскольку «безнаказанность порождает хаос и предательство».

«Единожды предавший уже, предаст еще раз. <…> Страна — это дом. Почему же Степашин считает, что можно обратно в дом пускать тех, кто его самовольно покинул, оскорблял и унижал?» — высказалась артистка.

Поплавская выразила мнение, что возвращение Чулпан Хаматовой в РФ закончится «нехорошо». Актриса видит в этом унижение тех, кто в тяжелое время остался.

«Не надо людей за идиотов-то держать, правда. Народ все видит, все понимает», — подытожила она.

16 июня певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и актриса Чулпан Хаматова попали в украинскую базу «Миротворца». На сайте отмечается, что Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией. В свою очередь Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Ранее сообщалось, что в Крыму ограбили заброшенную дачу Софии Ротару.

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