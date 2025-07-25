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Названа дата прощания с актером «Мосгаза» Смирновым

Прощание с актером Валерием Смирновым состоится в Ярославле
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Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова

Названа дата прощания с заслуженным артистом России, актером Валерием Смирновым. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Волковского театра.

В театре рассказали, что прощание пройдет 26 июля в Ярославле в Ритуальном зале по адресу ул. Яковлевская, д. 7, кв. 12. Церемония начнется в 11:00 по московскому времени.

Смирнова не стало 24 июля в возрасте 80 лет. За время театральной карьеры он выступал Ярославском драматическом театре имени Волкова, Великолукском драматическом театре и Гомельском областном драматическом театре.

Всего он сыграл в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Котовский», «Морфий» Алексея Балабанова, «Огуречная любовь», «Кодекс чести», «Цена жизни», «Мосгаз», «Земский доктор» и «Ростов». Последней ролью Смирнова в кино стала работа в комедии «Не лечи меня» (2020) — там он снялся вместе с Дмитрием Нагиевым и Иваном Янковским.

Ранее Сильвестр Сталлоне поделился воспоминаниями о работе с Халком Хоганом.

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