Шеф Ивлев задолжал 8 млн рублей по алиментам: «Как считаете — это нормально?»

Блогерша Мария Ивлева, бывшая супруга известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, обнародовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию о значительной задолженности бывшего мужа по алиментам на содержание их общей дочери.

В личном блоге экс-супруга опубликовала судебный документ, согласно которому общая сумма задолженности Ивлева составляла 19 486 192,60 рублей. Из этой суммы было выплачено 11 200 000 рублей.

«В результате индексации определить должнику Ивлеву Константину Витальевичу задолженность на содержание несовершеннолетнего ребенка за период с 01.03.2024 по 30.06.2025 в размере 8 286 192,60 руб», — указано в постановлении суда.

В посте Ивлева отметила, что на протяжении пяти лет боролась в суде с супругом. Она решила публично рассказать о произошедшем, поскольку «иногда молчать просто невозможно».

«Как считаете — это нормально? Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка?» — написала она.

Константин Ивлев развелся с Марией в 2020 году после 23 лет брака. У них двое детей: совершеннолетний Матвей и несовершеннолетняя Маруся. Экс-супруга заявляла, что причиной разрыва стала измена шеф-повара. СМИ также отмечают, что Ивлев сделал предложение своей нынешней супруге Валерии Куденковой уже спустя две недели после развода.

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