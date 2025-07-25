Ивлеева навестила 90-летнюю родственницу на родине своей матери: «От теплоты хочется плакать»

Мать Ивлеевой Наталья поделилась редкими кадрами с дочерью у себя на родине

Мать блогерши Анастасии Ивлеевой Наталья Никитина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии, которые сделала вместе с дочерью в Ленинградской области.

«В небольшом путешествии заехали на мою родину, село Озера в вепсском заповеднике. Навестили тетушку, которой скоро исполнится 90 лет, посетили могилки наших предков», — написала родительница.

Никитина сопроводила пост снимками, на которых изображена на фоне печи вместе с почти 90-летней родственницей и дочерью, а также фото на кладбище и на рыбалке.

«Душевно»; «От такой теплоты хочется плакать»; «Как же вы похожи»; «Настя такая изящная», — написали интернет-пользователи под постом.

Недавно Ивлеева признавалась, что разочаровалась в себе после «голой» вечеринки. Силы и спокойствие она обрела после того, как пришла в церковь и исповедалась.

Вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее стало известно, что долг телеведущего Константина Ивлева по алиментам на дочь превысил 19 млн рублей.