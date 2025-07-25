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«Большие люди просят»: cтало известно, почему Ургант может вернуться на ТВ

Критик Горбунов заявил, что влиятельные люди просят возвращения Урганта на ТВ
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Кинокритик Александр Горбунов рассказал, что влиятельные люди просят возвращения Ивана Урганта на ТВ. Его цитирует NEWS.ru.

«Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино», — заявил эксперт.

Кроме того, утверждает Горбунов, в России уже создаются проекты на будущее с участием некоторых исполнителей, покинувших страну — пробные варианты кинокартин и сериалов с небольшими ролями, которые в любой момент можно будет вырезать, если зрители будут недовольны.

«Уже снимают актеров, чьи имена в публичном поле в данный момент находятся в стоп-режиме», — подтвердил критик.

С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала.

Накануне Cобчак сделала уже второе публичное признание в любви Урганту.

Ранее Иван Ургант объявил первый европейский тур.

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