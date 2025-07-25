«Большие люди просят»: cтало известно, почему Ургант может вернуться на ТВ

Кинокритик Александр Горбунов рассказал, что влиятельные люди просят возвращения Ивана Урганта на ТВ. Его цитирует NEWS.ru.
«Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино», — заявил эксперт.
Кроме того, утверждает Горбунов, в России уже создаются проекты на будущее с участием некоторых исполнителей, покинувших страну — пробные варианты кинокартин и сериалов с небольшими ролями, которые в любой момент можно будет вырезать, если зрители будут недовольны.
«Уже снимают актеров, чьи имена в публичном поле в данный момент находятся в стоп-режиме», — подтвердил критик.
С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала.
Накануне Cобчак сделала уже второе публичное признание в любви Урганту.
Ранее Иван Ургант объявил первый европейский тур.