Ургант объявил первый европейский тур

Телеведущий Иван Ургант объявил на своем сайте о первом европейском туре шоу «Живой Ургант».

Концерты пройдут осенью в Испании, Германии, Австрии, Великобритании, Сербии и Молдове. Тур начнется 10 ноября с выступления в Барселоне. Он закончится 23 октября в Кишиневе.

«В каждом городе – новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, Иван здорово научился импровизировать. Единственное, что будет неизменным – это ведущий, так как название уже выбрано, а ни один Ургант, кроме Ивана, не согласился участвовать», – сообщили на сайте телеведущего.

6 июня в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом на местном кинофестивале. В этот же день общественное движение «Зов народа» обращалось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить отечественную премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова.

В опубликованном изданием документе трансляция картины названа «неприемлемой», поскольку в ней главную роль исполнил телеведущий Иван Ургант. В «Зове народа» отметили, что в начале СВО Ургант публично осудил действия российских властей — и несмотря на то, что он впоследствии удалил пост в соцсетях, «извинений или действий в поддержку России от него не последовало».

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Минюста РФ признавать Пугачеву иноагентом.