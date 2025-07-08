На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ургант объявил первый европейский тур

Телеведущий Ургант сообщил, что отправится в тур по Европе
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант объявил на своем сайте о первом европейском туре шоу «Живой Ургант».

Концерты пройдут осенью в Испании, Германии, Австрии, Великобритании, Сербии и Молдове. Тур начнется 10 ноября с выступления в Барселоне. Он закончится 23 октября в Кишиневе.

«В каждом городе – новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, Иван здорово научился импровизировать. Единственное, что будет неизменным – это ведущий, так как название уже выбрано, а ни один Ургант, кроме Ивана, не согласился участвовать», – сообщили на сайте телеведущего.

6 июня в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом на местном кинофестивале. В этот же день общественное движение «Зов народа» обращалось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить отечественную премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова.

В опубликованном изданием документе трансляция картины названа «неприемлемой», поскольку в ней главную роль исполнил телеведущий Иван Ургант. В «Зове народа» отметили, что в начале СВО Ургант публично осудил действия российских властей — и несмотря на то, что он впоследствии удалил пост в соцсетях, «извинений или действий в поддержку России от него не последовало».

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Минюста РФ признавать Пугачеву иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами