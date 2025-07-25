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Михаил Ефремов съехал от пятой жены: «Живет на даче»

«СтарХит»: актер Михаил Ефремов и Софья Кругликова живут раздельно из-за развода
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов и его пятая супруга, звукорежиссер Софья Кругликова разъехались на фоне новостей о разводе. Об этом сообщает «СтарХит».

Как предполагает издание, на данный момент Ефремов проживает за городом, поскольку его давно не видели продавцы местного магазина, куда артист раньше «часто заглядывал». В алкомаркете заявили, что сейчас Ефремов «живет на даче».

При этом, как утверждает «СтарХит», Софья Кругликова остается в 6-комнатной московской квартире семьи, расположенной в Плотниковом переулке. Соседи, проживающие рядом, неоднократно встречали супругу актера, в то время как самого Ефремова видели редко.

«Видел пару раз, но давно, когда он только вернулся. Вроде был один. В последнее время не встречал. Может, мы с ним просто не совпадаем», — поделился один из соседей.

«Я встретил его как-то, сразу после освобождения, потом нет. Супругу часто вижу, она живет здесь. А детей не видел», — добавил другой житель дома.

Еще 21 июля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Ефремов расстался с женой Кругликовой спустя 23 года брака. Пара поженилась в 2002 году. В 2004 году у них родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее стало известно, что 24-летний актер «Слова пацана» стал отцом в свой день рождения.

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