24-летний актер «Слова пацана» стал отцом в свой день рождения: «Лучший подарок»

У актера Льва Черепанова родилась дочь Мира в его день рождения

Актер Лев Черепанов, известный по роли члена молодежной банды «Дом быта» Ромы Колика в сериале «Слово пацана», сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые стал отцом.

Черепанов поделился в личном блоге фотографией новорожденной дочери, которую родители назвали Мирой. Девочка весом 3030 граммов, уточнил молодой отец, родилась 25 июля 2025 года в 3:30.

«В мой день рождения. Мой лучший подарок», — добавил Черепанов, которому 25 июля исполнилось 24 года.

Еще 24 июля в 21:45 Черпанов писал в Telegram, что его возлюбленная рожает и признавался, что не верит в происходящее. «Это чудо! Мира, мы тебя ждем», — писал он.

О том, что Черепанов ждет первенца, стало известно в феврале. Артист поделился этой информацией с подписчиками в своих соцсетях в День святого Валентина. Известно, что возлюбленной актера является девушка по имени Мария, но пара не состоит в браке.

Роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала дебютной для Черепанова. О других проектах, в которых может быть задействован актер, пока информации нет.

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