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Экс-возлюбленная Тимати оказалась под капельницей во Франции: «Уже на грани»

Модель Анастасия Решетова заявила, что тяжело переболела вирусом во Франции
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a.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель, блогерша и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что недавно тяжело болела вирусной инфекцией, из-за чего на какое-то время попала из соцсетей.

«Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго, да еще и пришлось пить антибиотики. Чтобы я их выпила, ситуация должна была быть уже на грани», — раскрыла она.

Решетова поделилась с подписчиками фотографией, где видно, как она лежит с капельницей. Знаменитость отметила, что обычно быстро восстанавливается в подобных случаях — симптомы уходят уже через пару дней, — «но тут что-то гораздо сильнее».

«Сейчас все хорошо. Берегите себя, укрепляйте иммунитет. Если здоровья нет, то уже ничего в этом мире не нужно!», — подытожила она.

До этого Решетова выкладывала в личном блоге снимки из Сен-Тропе, поэтому издание VOICE предполагает, что болезнь настигла ее во Франции.

В 2014 году модель Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Она родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В апреле Решетова заявляла, что материнство сделало ее еще более привлекательной. Блогерша отмечала, что беременность и роды положительно сказались на ее внешности.

Ранее сообщалось, что спившийся актер дилогии «Обитаемый остров» матом прогнал журналистов.

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