«Определяет аудитория»: Пригожин не согласился со звездным статусом протеже Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что думает о певице Марго Овсянниковой. По его мнению, артистку пока рано считать полноценной звездой.

«Я не знаком с ее [Марго] творчеством. Все эти титулы, эти все огоньки, которые все друг к другу применяют, мне они непонятны. Звезду, звездность определяет, аудитория, понимаете? Востребованность, условно говоря. Вася Баста — это звезда, потому что он собрал два стадиона в Лужниках. Егор Крид — это звезда. Понимаете? То есть я по другим категориям определяю. Филипп Киркоров — да, Валерия — да. Главное не то, чтобы ты себя называл, главное — чтобы тебя называли», — заявил Пригожин.

Марго Овсянникова – протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один». Недавно Овсянникова записала трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее Овсянникову обвинили в покупке дружбы с Киркоровым.