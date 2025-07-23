«Филипп падок на деньги»: Овсянникову обвинили в покупке дружбы с Киркоровым

Экс-участница «Дома-2», протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова не обладает певческими данными, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он обвинил ее в пении под фонограмму и покупке дружбы с поп-королем российской эстрады.

«Для меня это никто и ничто! Все говорят, что она почти в мировых чартах. Простите, а что же она там поет, если даже я не знаю ее песен? Я не вижу в этой девице ни таланта, ни намека на певческие способности», — заявил критик.

По его словам, Овсянникову активно продвигают и пиарят с помощью больших финансовых вливаний, в результате чего ее выступления проходят под фонограмму. Соседов назвал эту тему давно известной и «скучной для обсуждения», заявив, что дружбу с Киркоровым экс-участница «Дома-2» также купила.

«Не секрет, что Филипп Бедросович очень падок на деньги. Ему платят, и он просто исполняет прихоти этой бесталанной девицы. Вот и весь секрет ее продвижения», — заявил музыкальный критик, добавив, что никогда не станет слушать песни Овсянниковой.

До этого музыкальный продюсер Леонид Дзюник раскритиковал Марго Овсянникову, которую прозвали «фрейлиной» Филиппа Киркорова. Он удивился желанию участниц «Дома-2» строить музыкальную карьеру, и заявил, что все, кто работает с Овсянниковой, якобы расценивают сотрудничество как провал и стирают информацию о ней в своей голове. Вместо пения продюсер предложил Овсянниковой пойти работать на стройке.

Ранее протеже Киркорова сравнила себя с Ольгой Бузовой.