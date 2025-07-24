«Я был потрясен»: Педро Паскаль раскрыл, почему снимается только со щетиной

Чилийско-американский актер Педро Паскаль раскрыл, почему снимается только со щетиной. О растительности на лице он поговорил с изданием LADBible.

По словам Паскаля, он был разочарован своим внешним видом в фильме «Чудо-женщина 1984», где сыграл злодея Максвелла Лорда.

В фильме, вышедшем в 2020 году, Паскаль показан без своей фирменной растительности на лице. Саму щетину он привлекательной не считает, однако свой вид после бритья расценивает как ужасный.

«Я был потрясен тем, как выгляжу в фильме «Чудо-женщина 1984». Мне очень понравился фильм, но я был так ошарашен тем, как я выглядел, что больше никогда не возвращался к этому образу, если только это не было абсолютно необходимо», — поделился он.

При этом звезда «Игры престолов» добавил, что побрился бы налысо ради роли супергероя Рида Ричардса в новом фильме «Фантастическая четверка», если бы его попросили, но в этом фильме над образами персонажей авторы работали вместе с актерами.

В июне Педро Паскаль в трусах снялся для глянца.

Ранее Саша Барон Коэн подкачался после развода и «Оземпика».