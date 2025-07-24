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19-летняя невеста Лепса о свадьбе с певцом: «Ура, мама меня не продавала!»

Невеста Лепса Аврора Киба посмеялась над новостью, что оказалась богаче певца
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new wave_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба с иронией отреагировала в Telegram-канале на новость о том, что ее семья «оказалась богаче» певца.

23 июля СМИ сообщили семья Кибы владеет квартирой в Москве за 50 млн рублей, а также дворцом на Новорижском шоссе за 1,5 млрд рублей. Также у матери девушки есть бизнес, приносящий ежегодно порядка 32 млн рублей в год, — и прочие доходы.

«Ура, мама меня не продавала!» — написала Киба в ответ на эту новость Telegram-канала SHOT.

Еще в начале июля блогерша Виктория Боня заявляла, что семья Авроры Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за певца Григория Лепса на фоне проблем с финансами. Боня говорила, что якобы мать Кибы лишилась нескольких бизнесов и задолжала около 25 млн рублей. Позднее невеста Лепса резко ответила блогерше в личном блоге — Киба назвала женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.».

Недавно Григорий Лепс сообщил, что планирует жениться на студентке Авроре Кибе летом 2025 года. По признанию музыканта, он хочет детей от невесты и готов вновь стать отцом.

Ранее сообщалось, что Катя Лель наняла экстрасенсов и детективов из-за пропавшего в Ницце экс-супруга.

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