Раскрыты имена самых любимых комедийных актеров россиян

Актеры Павел Деревянко и Марина Федункив стали самыми любимыми комедийными артистами россиян. Об этом стало известно «Газете.Ru» из опроса, составленного аналитиками МТС.

Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян в возрасте от 25 до 55 лет любят смотреть комедии (92%), притом женщины чаще выбирают для просмотра ромкомы (47%), а мужчины — черные комедии (35%). Ситкомы одинаково популярны среди представителей обоих полов (30% мужчин, 31% женщин).

Любимым комедийным актером россиян, который вновь появится на экране в онлайн-кинотеатре KION уже 1 августа в сериале «Три сестры», стал Павел Деревянко. За него проголосовали 36% респондентов разных возрастных групп — как опрашиваемые в возрасте от 46 до 55 лет (40%), так и от 25 до 30 лет (30%). В новом шоу Деревянко сыграет молодого любовника Гузеевой.

Второе место занял Николай Фоменко (20%), известный в том числе по таким проектам, как «Почка» и «Нереалити», а на третьей строчке расположился Никита Кологривый («Слово пацана», «Два холма», «Театральная зона»).

Среди комедийных актрис, сказано в пресс-релизе, «вне конкуренции» оказалась Марина Федункив — ее выбрали 46% россиян, причем чаще это делали женщины (55% против 36% у мужчин). Мужчины, в свою очередь, выбрали своей фавориткой Яну Кошкину (25% против 10% у женщин).

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