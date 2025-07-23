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Диму Билана назвали одним из самых стильных мужчин России: «Смелость быть собой»

Эксперт Косарева назвала Киркорова и Билана самыми стильными звездами России
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bilanofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Среди мужчин-знаменитостей самыми стильными считаются те, кто умеет интерпретировать тренды в рамках своей сценической или публичной идентичности, а не бездумно им следовать. Об этом заявила «Газете.Ru» управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

«Из тех, кто особенно выделяется, можно назвать Диму Билана, Филиппа Киркорова, Даню Милохина, Егора Крида, Сергея Лазарева. У каждого свой вектор. Билан — пример стилистического баланса между casual и авангардом, Крид и Милохин работают на более молодую аудиторию, позволяя себе спортивные элементы, деконструкции и даже элементы косплея, а Киркоров, как ни странно, все чаще выступает символом «осознанного кича», когда гипертрофированная яркость уже не воспринимается как эпатаж, а скорее как творческое кредо», — пояснила она.

По словам Косаревой, сегодня в мужской моде виден отчетливый сдвиг от классического мужского кода к подчеркнутой индивидуальности и игре с контрастами.

«Общий тренд, который поддерживают звезды, это уход от линейной маскулинности в сторону многослойности, стилистических экспериментов и подчеркивания индивидуальности. Знаменитости становятся проводниками идеи, что стиль это не про возраст, не про гендер и не про консервативный дресс-код. Это про смелость быть собой», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что окрашивание в стиле Сабрины Карпентер стало трендовым у россиянок.

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