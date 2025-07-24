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Стало известно, чем владеют обвиненные в финансировании ВСУ барды Никитины

Life.ru: барды Никитины владеют особняком в Подмосковье за 90 млн рублей
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sergeytatiananikitiny.com

Семья бардов Сергея и Татьяны Никитиных владеет элитными апартаментами рядом с МГУ, особняком в Подмосковье и дорогостоящим имуществом за рубежом. Об этом сообщает Life.ru.

У знаменитостей, отмечает сайт, есть трехкомнатная квартира «в сталинке» на Университетском проспекте, расположенная рядом с МГУ и Воробьевыми горами. Ее стоимость может достигать 60 млн рублей.

Также барды владеют особняком в подмосковном поселке Аксиньино, где дома продаются от 25 до 90 млн рублей. Life не исключает, что у Никитиных есть недвижимость и в Италии, поскольку в 2022-м Татьяна Никитина рассказывала, что получила вид на жительство в этой стране.

Знаменитость заявляла в интервью, что ее жизнь поделена на три страны — Россия, Италия и США. В Америке проживает сын звездной пары — 51-летний Александр Никитин — вместе со своей супругой и детьми. У мужчины есть собственная звукозаписывающая студия Chesapeake Records, на которой он, как уверяет Life.ru, «паразитирует на переиздании репертуара своих родителей и их коллег-друзей».

Как сообщает СМИ, Никитин-младший имеет в США прописку в штате Мэриленд. Он живет в городе Северна-Парк «в красивом коттедже с идеальным газоном» стоимостью $800 тыс. (почти 63 млн рублей. — «Газета.Ru»).

«Интересно, что сам Сергей Никитин каждый год получает по 300–400 тыс. рублей за исполнение его песен в Российском академическом молодежном театре и питерском театре «Комедианты», — подчеркивается в статье.

В апреле 2024 года актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. В июне 2024 года концерт артистов отменили в Петербурге «в целях безопасности», но в мае 2025-го Сергей Никитин выступил на Дне физика в МГУ.

Ранее сообщалось, что рэпер из США может приобрести жилье в Белоруссии.

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