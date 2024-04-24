Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ

Барды Никитины опровергли, что финансировали ВСУ

close
100%
sergeytatiananikitiny.com

Барды Татьяна и Сергей Никитины опровергли на своем сайте слухи о финансировании ВСУ.

Никитины заявили, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

«Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим», — заявили музыканты.

Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ – недвижимости, должностей и гонораров. Они назвали своим отечеством Россию и русский язык. Как заявили артисты, для них главные ценности — это жизнь человека и его достоинство.

Никиты уточнили, что выходят на сцену, чтобы объединять людей, противостоять ненависти, враждебности и невежеству.

«Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили. Все, что мы хотим сказать, вы найдете в наших песнях. Мы дорожим доверием, которое возникает между нами и зрителями, мы счастливы, когда приносим людям радость», — отметили барды.

Никитины не стали отрицать, что их сын с 1990 года проживает с семьей в США.

«Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — поделились музыканты.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Ранее Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами