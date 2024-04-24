Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ

Барды Татьяна и Сергей Никитины опровергли на своем сайте слухи о финансировании ВСУ.

Никитины заявили, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

«Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим», — заявили музыканты.

Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ – недвижимости, должностей и гонораров. Они назвали своим отечеством Россию и русский язык. Как заявили артисты, для них главные ценности — это жизнь человека и его достоинство.

Никиты уточнили, что выходят на сцену, чтобы объединять людей, противостоять ненависти, враждебности и невежеству.

«Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили. Все, что мы хотим сказать, вы найдете в наших песнях. Мы дорожим доверием, которое возникает между нами и зрителями, мы счастливы, когда приносим людям радость», — отметили барды.

Никитины не стали отрицать, что их сын с 1990 года проживает с семьей в США.

«Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — поделились музыканты.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Ранее Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи.