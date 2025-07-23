Гоша Рубчинский зарегистрировал свой бренд в России

Российский дизайнер Гоша Рубчинский зарегистрировал в Роспатенте собственный товарный знак, права на который до 2035 года будут принадлежать компании Grunovis — FZCO, зарегистрированной в Дубае. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«В России 21 июля зарегистрировали товарный знак «Гоша Рубчинский». Его можно будет использовать для производства одежды, аксессуаров, косметики, парфюмерии. Права на товарный знак до 2035 года будут принадлежать компании Grunovis — FZCO, зарегистрированной в Дубае. Компания является владельцем официального сайта Гоши Рубчинского и занимается продажей и доставкой товаров от дизайнерского бренда», — сообщили в сервисе.

По данным Rusprofile, в настоящее время Рубчинский не владеет каким-либо бизнесом в России. Ранее модельер являлся учредителем компании «ГР Дизайн» (с 24.11.2017 по 15.09.2023). Также в 2023-2024 годах дизайнер был зарегистрирован в качестве ИП.

В 2018 году Рубчинский закрыл свой бренд. С декабря 2023 года сотрудничал с рэпером Канье Уэстом и его брендом Yeezy, но в феврале нынешнего года сообщил о прекращении их совместной работы на фоне скандалов вокруг артиста.

В апреле этого года дизайнер анонсировал перезапуск бренда в своем Telegram-канале и рассказал о новой коллекции «базовой униформы».

Ранее стало известно, что певец Сергей Лазарев зарегистрировал новый товарный знак.