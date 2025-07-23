Стало известно о «недостойном поведении» Николая Трубача на прощании с Моисеевым

Продюсер Дзюник: Николай Трубач вел себя недостойно на прощании с Моисеевым

Продюсер Леонид Дзюник вспомнил, что заслуженный артист Украины Николай Трубач держался отстраненно на прощании с коллегой Борисом Моисеевым, поскольку боялся домыслов. Слова эксперта передает издание «Абзац».

Трубач, рассказал Дзюник, отказался произносить прощальную речь, заявив: «Я не такой, я не с Борей!»

«Максимально от него отстранился. Чтобы вдруг о его ориентации неправильно не подумали. Я считаю таких людей недостойными», — поделился продюсер.

Дзюник признался, что его возмутило поведение Трубача, так как именно благодаря Моисееву, считает эксперт, артист стал звездой в 90-е годы. Знаменитости в дуэте исполнили композицию «Голубая луна», но также Трубач приобрел известность благодаря сольным хитам «Женская любовь», «Пять минут» и «Научись играть на гитаре». Всего в его дискографии семь студийных альбомов.

Певца Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022 года. Его упокоили на Троекуровском кладбище в Москве. В ноябре, утверждает «Абзац», Трубач посещал могилу Моисеева на 40 дней, а затем артист покинул Россию.

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