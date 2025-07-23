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Галкин показал любимую фотографию детей

Комик Максим Галкин опубликовал архивное фото детей
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Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивной фотографией детей — Елизаветы и Гарри.

«Любимая фотка из Юрмалы. Маленькие Лиза и Гарри», — подписал публикацию пародист.

Галкин и Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области.

У супругов двое общих детей: 11-летние Елизавета и Гарри. Пара никогда не скрывала, что прибегла к услугам суррогатной матери. 18 сентября сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнится по 12 лет.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль.

В октябре 2023 года Галкин рассказывал, что они отправили сына и дочь в школу, где обучение идет на иврите. По признанию телеведущего, у них была возможность отдать Елизавету и Гарри в американское дипломатическое учебное заведение, но они отказались от этой идеи.

Ранее сообщалось, что уехавший в Испанию Валерий Меладзе расширяет бизнес в России.

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