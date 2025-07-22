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Солистка Reflex раскрыла, как собирается прожить до 108 лет

Певица Нельсон заявила, что проживет до 108 лет благодаря здоровому образу жизни
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Пресс-служба группы Reflex

Певица, солистка группы Reflex Ирина Нельсон раскрыла, как собирается дожить минимум до 108 лет. Ее цитирует Ura.ru.

По мнению Нельсон, как долго жить — зависит от выбора человека.

«Конечно, если мы хотим жить долго и счастливо, то обязаны придерживаться здорового образа жизни. А что это значит? Здоровый образ жизни — это в первую очередь здоровое сознание, здоровое тело и здоровая психика», — делится артистка.

Сама Нельсон тщательно следит за своим рационом, придерживается вегетарианства и занимается йогой.

После шестидесяти лет, рассуждает она, человек уже знает, как жить, чтобы не совершать ошибок, чтобы выбрать правильный путь и принять верное решение.

Накануне Глеб Калюжный рассказал о влиянии службы в армии на здоровье. По словам артиста, за время службы он набрал 8 килограммов.

Ранее российские артисты раскрыли свои секреты долголетия.

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