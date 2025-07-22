Солистка Reflex раскрыла, как собирается прожить до 108 лет

Певица, солистка группы Reflex Ирина Нельсон раскрыла, как собирается дожить минимум до 108 лет. Ее цитирует Ura.ru.
По мнению Нельсон, как долго жить — зависит от выбора человека.
«Конечно, если мы хотим жить долго и счастливо, то обязаны придерживаться здорового образа жизни. А что это значит? Здоровый образ жизни — это в первую очередь здоровое сознание, здоровое тело и здоровая психика», — делится артистка.
Сама Нельсон тщательно следит за своим рационом, придерживается вегетарианства и занимается йогой.
После шестидесяти лет, рассуждает она, человек уже знает, как жить, чтобы не совершать ошибок, чтобы выбрать правильный путь и принять верное решение.
Накануне Глеб Калюжный рассказал о влиянии службы в армии на здоровье. По словам артиста, за время службы он набрал 8 килограммов.
Ранее российские артисты раскрыли свои секреты долголетия.