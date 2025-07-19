Глеб Калюжный служит «с кайфом» в армии России: «Радую своим присутствием»

Актер Глеб Калюжный, который на данный момент проходит срочную службу в армии России, рассказал Telegram-каналу Mash, что принял присягу утром 19 июля.

Калюжный назвал это событие важным в жизни каждого военнослужащего, а также пообещал нести службу с достоинством. Как сообщает Mash, звезда «Вампиров средней полосы» служит «с кайфом» в Семеновском полку, но его подразделение держится в секрете.

«Нет [повышенного внимания со стороны сослуживцев], но ребята узнают. Радую их своим присутствием, своим творчеством. Это приятно!» — раскрыл артист.

По словам Калюжного, за время службы — два месяца — он набрал восемь килограммов. Сейчас знаменитость планирует отправиться в свое первое увольнение — увидеться с друзьями, родными и близкими, а также решить ряд рабочих вопросов.

«К слову, увал у парня длится всего 12 часов. Поэтому задуриться на гражданке не выйдет», — подчеркивает Mash.

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» забрали в армию. Он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

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