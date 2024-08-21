Адам Сэндлер рассказал, что дочери хотят спасти ему жизнь

Актер Адам Сэндлер рассказал, что его дочери хотят спасти ему жизнь, как и он когда-то своему отцу. 57-летнего артиста цитирует People.

По словам Сэндлера, он и сам когда-то молил отца, чтобы тот остался с ним подольше.

«Я кричал отцу, чтобы тот бросал курить, и мои дети кричат ​​мне, чтобы я притормозил и попробовал есть как нормальный человек», — признался он, что дочери переживают за его пищевые привычки.

Известно, что дочь Сэди предложила отцу нанять того же тренера, который был у него во время съемок фильма 2008 года «Не связывайтесь с Зоханом».

«Раньше я так серьезно относился к тренировкам… а теперь я, черт возьми, просто не могу. Я кручу обруч, а потом ем. И каждый раз, когда я ем, я думаю: «Что ты делаешь, чувак? Не нужно этого делать». Я не могу остановиться и весь стал немного толще», — говорит он.

При этом, отмечает актер, он не обещает девушкам заняться собой.

18-летняя Сэди и 15-летняя Санни — дочери актера от супруги Джеки Сэндлер.

Накануне стало известно, что Адам Сэндлер написал сценарий сиквела «Счастливчика Гилмора».

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