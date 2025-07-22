Появились первые фото Энн Хэтэуэй со съемок «Дьявол носит Prada 2»

Студия 20th Century Studios поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первыми фото Энн Хэтэуэй со съемок второй части «Дьявол носит Prada», актриса вновь вернулась к роли журналистки Энди Сакс.

Планируется, что в сиквеле комедийной драмы Энди Сакс — больше не ассистентка главного редактора издания Runway Миранды Пристли, к роли которой вернется Мэрил Стрип.

И хотя полностью сюжет картины неизвестен, ожидается, что в фильме пойдет речь об отчаянной попытке Миранды удержать власть в своих руках после потери популярности печатных изданий.

Киностудия также сообщила, что к своей роли из первой части также вернется Эмили Блант, чей персонаж теперь работает руководителем в группе компаний класса люкс и зарабатывает на рекламе, в которой Пристли отчаянно нуждается.

Примечательно, что анонс начала съемок фильма последовал за новостью об уходе Анны Винтур с поста главного редактора американского Vogue спустя 37 лет. Винтур возглавила американский Vogue в 1988 году. С 1985-го по 1987 год она была главредом британского издания журнала.

По слухам, именно главный редактор Vogue стала прототипом образа Миранды Пристли. Съемочная группа рассказывала, что за весь период съемок фильма Мэрил Стрип ни разу не вышла из образа циничного главного редактора Runway.

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