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Алсу избавляется от концертного агентства спустя 24 года: «Последний бизнес в РФ»

SHOT: певица Алсу ликвидирует убыточное концертное агентство «Эксклюзив Арт»
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Пресс-служба Кинопоиска

Певица Алсу ликвидирует свое концертное агентство «Эксклюзив Арт», которое просуществовало 24 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

ООО «Эксклюзив Арт», передает Telegram-канал, было зарегистрировано 19 июля 2001 года, но с 2014 года приносит знаменитости только убытки. В 2023-м СМИ также писали, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы, но причина не раскрывалась. По данным SHOT, 2023 год концертное агентство Алсу закрыло с убытком в 2,6 млн рублей.

Через эту компанию, утверждал ранее СМИ, шли денежные операции по выступлениям Алсу. Заявление о ликвидании певица подала 21 июля. Как подчеркивает SHOT, «Эксклюзив Арт» — последний бизнес Алсу в России.

В июле 2025 года издание «СтарХит» сообщило, что певица Алсу продала недвижимость на Рублевке за три месяца до развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

По данным издания, Алсу в феврале 2024 года совершила сделку о продаже земельного участка общей площадью 6 тысяч кв. м, а также расположенные на нем два жилых дома площадью 3 тысячи 112,9 кв. м и 229,9 кв. м; подземный гараж (632,8 кв. м) и нежилое здание (223,5 кв. м).

Ранее звезде «Женского стендапа» пригрозили взорвать концертную площадку.

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